Власти Самарской области направят семьям погибших в ДТП в Турции по 1 млн рублей

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Власти Самарской области направят семьям погибших в ДТП с автобусом в Турции по 1 миллиону рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Семьям погибших выплата будет произведена в размере миллиона рублей. Люди, которые (находятся в состоянии. – Прим. ред.) средней тяжести, получили травмы, увечья, (получат. – Прим. ред.) 500 тысяч рублей", – заявил Азаров.

По его словам, по 200 тысяч рублей получат все граждане, которые попали в это ДТП.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ сообщили, что двое россиян, включая ребенка, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, находятся в тяжелом состоянии. Специалисты при этом отмечали, что отсутствует необходимость эвакуировать пострадавших в Россию.

Автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось. В результате произошедшего погибли три человека.

Все пострадавшие являются жителями Самарской области.

В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.

