Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

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В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, в котором находились российские туристы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

Автобус перевозил россиян из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспорт врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, еще 16 пассажиров получили травмы. На данный момент все пострадавшие госпитализированы.

Информацию о происшествии подтвердил туроператор "Интурист". Там отметили, что детей среди погибших туристов нет.

"2 августа на главном шоссе в районе Манавгата в результате ДТП перевернулся автобус, следовавший из поселка Конаклы в аэропорт Антальи", – сообщили в "Интуристе".

Ранее один автобус въехал в другой на светофоре в Москве. По предварительной информации, пострадали два человека из автобуса частного перевозчика. Причины произошедшего устанавливаются.