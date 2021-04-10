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Российский турист погиб, еще 26 получили ранения в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генконсульстве РФ в Анталье.

Трагедия произошла на трассе Конья – Аксарай. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов, которые отдыхали в Анталье.

"По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", – отметил источник.

По его словам, пострадавших госпитализировали в медучреждения в населенных пунктах Конья и Сельчук.

На место ДТП выехали представители посольства России в Анкаре для предоставления консульской помощи нуждающимся.

"Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями", – заключил сотрудник российской дипмиссии.

Ранее под Новгородом школьный автобус столкнулся с попутной машиной, не выдержав дистанцию. По факту случившегося областная прокуратура организовала проверку. В автобусе находились 10 учеников средней школы № 2 имени Горюнова. Никто не пострадал.

