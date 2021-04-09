Школьный автобус попал в ДТП под Новгородом

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Под Новгородом школьный автобус столкнулся с попутной машиной, не выдержав дистанцию. По факту случившегося областная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в автобусе находились 10 учеников средней школы № 2 имени Горюнова.

"По предварительной информации, водитель школьного автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении автомобилем. Пострадавших в результате ДТП нет", – говорится в сообщении.

Специалисты оценят соблюдение законодательства при организованных перевозках детей автомобильным транспортом.

Ранее маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.