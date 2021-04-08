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Москва 24

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Происшествия

01:44

Водитель Mercedes сбил ребенка на переходе в Москве

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Mercedes сбил шестилетнего ребенка, которой переходил проезжую часть вместе с бабушкой по пешеходному переходу.

Инцидент произошел 7 апреля вблизи жилого дома 34 по Рублевскому шоссе, говорится на сайте Следственного комитета (СК) по столице.

В результате мальчика госпитализировали в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В ближайшее время 36-летний водитель будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Ранее автомобиль наехал на ребенка в зоне пешеходного перехода в районе дома 7 на улице Покрышкина.

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