Человек погиб при столкновении двух грузовиков в ТиНАО

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Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков и "Газели" в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП произошло возгорание "Газели", водителя спасти не удалось", – говорится в сообщении.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в результате аварии перекрыты две полосы движения. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с участием пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.