Причиной ДТП на Садовом кольце стал выезд одной из машин на встречную полосу

13:02
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Причиной крупного ДТП на Садовом кольце в районе Смоленской площади, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу, рассказали в столичной Госавтоинспекции. Об этом сообщает ТАСС.
"По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную сторону, где и совершил столкновение с четырьмя автомобилями", – заявили в ведомстве.
По данным ГИБДД, столкновение произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.
Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она госпитализирована. Сведений о других пострадавших не поступало.
В столичном Дептрансе рассказали, что в результате происшествия был полностью перекрыт левый ряд по внешней стороне Садового кольца. В настоящее время движение по полосе возобновлено.
На Новинском бульваре произошла авария с участием четырех автомобилей
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