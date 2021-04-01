Причиной ДТП на Садовом кольце стал выезд одной из машин на встречную полосу

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Причиной крупного ДТП на Садовом кольце в районе Смоленской площади, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу, рассказали в столичной Госавтоинспекции. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную сторону, где и совершил столкновение с четырьмя автомобилями", – заявили в ведомстве.

По данным ГИБДД, столкновение произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она госпитализирована. Сведений о других пострадавших не поступало.

В столичном Дептрансе рассказали, что в результате происшествия был полностью перекрыт левый ряд по внешней стороне Садового кольца. В настоящее время движение по полосе возобновлено.