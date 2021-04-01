Женщина пострадала в крупном ДТП на Садовом кольце

Из-за крупной аварии на Садовом кольце серьезно пострадал один человек. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции столицы.

"По предварительным данным, серьезно пострадала одна женщина-водитель, ее госпитализировали в медучреждение", – рассказали в ГИБДД.

В управлении столичной Госавтоинспекции уточнили, что причиной крупного ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

ДТП на Смоленской площади в районе дома 13/21 произошло в 11:40 по московскому времени. Там столкнулись пять автомобилей. В районе аварии движение транспорта осуществляется по одной из трех полос.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб города. Инспекторы ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия.