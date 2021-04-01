Движение на Садовом кольце перекрыто из-за аварии

Видео: Москва 24

Четыре легковых автомобиля столкнулись в центре столицы.

В Дептрансе рассказали, что инцидент произошел на Новинском бульваре у дома 1/2. На данный момент по внешней стороне Садового кольца открыт левый ряд для проезда личного транспорта. До этого движение там было полностью перекрыто.

На внешней стороны Садового кольца также задерживались автобусы № Б, т10, т39, т79, 64, 869. Сейчас они курсируют без задержек, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Источник в экстренных службах, в свою очередь, сообщил ТАСС, что на Смоленской площади в одной из машин зажало человека, его пытаются извлечь специалисты.

На месте происшествия в настоящий момент находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Специалисты выясняют причины происшествия.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в районе развилки с Каширским шоссе. Движение в центр было затруднено на 1,6 километра.