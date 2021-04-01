Движение затруднено на Варшавском шоссе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Два автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в районе развилки с Каширским шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"На Варшавском шоссе в районе дома 59Ас3 произошло столкновение двух автомобилей. Перекрыта правая и средняя полосы. Движение в центр затруднено на 1,6 километра", – говорится в сообщении.
Ранее на Покрышкиной улице автомобиль наехал на ребенка в зоне пешеходного перехода. В результате происшествия был госпитализирован ребенок.
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