Автомобиль сбил ребенка на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На улице Покрышкина в районе дома 7 автомобиль наехал на ребенка в зоне пешеходного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
На данный момент ребенок госпитализирован, его состояние не уточняется.
Движение на месте происшествия затруднено.
Накануне автомобиль сбил пешехода в Солнцеве. Автомобиль следовал по Боровскому шоссе в направлении МКАД, в результате чего совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на красный свет.
От полученных травм пешеход скончался на месте.