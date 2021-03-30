Автомобиль сбил ребенка на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На улице Покрышкина в районе дома 7 автомобиль наехал на ребенка в зоне пешеходного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

На данный момент ребенок госпитализирован, его состояние не уточняется.

Движение на месте происшествия затруднено.

Накануне автомобиль сбил пешехода в Солнцеве. Автомобиль следовал по Боровскому шоссе в направлении МКАД, в результате чего совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на красный свет.

От полученных травм пешеход скончался на месте.