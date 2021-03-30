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Происшествия

14:06

В Москве признали невменяемой мать, задушившую двоих детей

происшествия

Фото: портал мэра и правительства

Расследование уголовного дела в отношении матери, в ноябре 2020 года задушившей двоих детей в Москве, завершено, женщину признали невменяемой. Об этом сообщается на сайте столичного управления СКР.

"В ходе расследования уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что женщина не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства", – отмечается в сообщении.

Дело направлено в прокуратуру. Женщине предстоит принудительное лечение.

Вечером 17 ноября в квартире на Тайнинской улице в Москве были обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками удушения. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мать, которая на допросе полностью признала свою вину.

Она рассказала, что решение убить детей пришло к ней неожиданно.

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