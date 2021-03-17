Тело 8-месячного младенца обнаружили в наполненной ванне в Омске

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Тело восьмимесячного мальчика нашли в наполненной водой ванне в одной из квартир Омска. Об этом сообщается на сайте СК по Омской области.

Инцидент произошел в Кировском округе города. По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать ребенка. Уточняется, что она скончалась в больнице на следующий день после того, как нашли ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить причины смерти обоих.

Ранее в столичном департаменте труда и социальной защиты населения сообщили об избиении матерью пятилетнего сына. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.