Омбудсмен рассказала подробности о семье из Татарстана, где мать убила ребенка

16:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала Москве 24 подробности трагедии со смертью 38-летней женщины и ее малолетнего сына.
Инцидент произошел в поселке Васильево Зеленодольского района вечером 4 марта. В пресс-службе СК РФ по Республике Татарстан рассказали, что в одном из домов были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 6-летнего сына с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, сначала мать расправилась с ребенком, а затем свела счеты с жизнью.
Сообщается, что тела обнаружил отец семейства. Ему позвонила 14-летняя дочь, которая после школы не смогла попасть домой из-за того, что ворота были заперты. Мужчина вызвал полицию. Позже на месте трагедии была обнаружена предсмертная записка с текстом: "Не судите и не судимы будете! Мужа не винить. Прости, если сможешь, так будет лучше".
По факту смерти было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".
Волынец отметила, что на данный момент о причинах поступка 38-летней женщины информации нет. По ее словам, на профилактическом учете семья не состояла.
"В данном месте эти люди живут уже 18 лет. Они не были замечены в том, что являются асоциальной семьей. Никаких проблем с этим не было. Со своей стороны мы взяли ситуацию на контроль. Сейчас главная задача – оказание ребенку максимальной психологической помощи для того, чтобы он пережил этот стресс с наименьшими потерями", – подчеркнула детский омбудсмен.
Ранее на северо-востоке Москвы были обнаружены тела девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения. В пресс-службе прокуратуры столицы рассказали, что брат и сестра проживали с родителями.
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