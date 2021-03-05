Омбудсмен рассказала подробности о семье из Татарстана, где мать убила ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала Москве 24 подробности трагедии со смертью 38-летней женщины и ее малолетнего сына.

Инцидент произошел в поселке Васильево Зеленодольского района вечером 4 марта. В пресс-службе СК РФ по Республике Татарстан рассказали, что в одном из домов были обнаружены тела 38-летней женщины и ее 6-летнего сына с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, сначала мать расправилась с ребенком, а затем свела счеты с жизнью.

Сообщается, что тела обнаружил отец семейства. Ему позвонила 14-летняя дочь, которая после школы не смогла попасть домой из-за того, что ворота были заперты. Мужчина вызвал полицию. Позже на месте трагедии была обнаружена предсмертная записка с текстом: "Не судите и не судимы будете! Мужа не винить. Прости, если сможешь, так будет лучше".

По факту смерти было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".





Ирина Волынец уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Девочка, насколько это можно сказать в данной ситуации, в нормальном состоянии. Отец тоже, нет каких-то эксцессов. С ними работают психологи. Девочка не видела произошедшее в доме.

Волынец отметила, что на данный момент о причинах поступка 38-летней женщины информации нет. По ее словам, на профилактическом учете семья не состояла.

"В данном месте эти люди живут уже 18 лет. Они не были замечены в том, что являются асоциальной семьей. Никаких проблем с этим не было. Со своей стороны мы взяли ситуацию на контроль. Сейчас главная задача – оказание ребенку максимальной психологической помощи для того, чтобы он пережил этот стресс с наименьшими потерями", – подчеркнула детский омбудсмен.

Ранее на северо-востоке Москвы были обнаружены тела девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения. В пресс-службе прокуратуры столицы рассказали, что брат и сестра проживали с родителями.

