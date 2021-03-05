В Татарстане мать убила 6-летнего сына и покончила с собой

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Татарстане женщина убила сына, а затем покончила с собой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК.
Как рассказали в ведомстве агентству РИА Новости, в четверг, 4 марта, в одном из домов поселка Васильево Зеленодольского района был найден труп ребенка.
"Обнаружено тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения", – заявили в пресс-службе.
Позднее во дворе дома было обнаружено тело 38-летней матери. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
"По предварительным данным, женщина убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью", – пояснили в СК.
На данный момент проведен осмотр места происшествия. В ближайшее время будет принято решение о назначении необходимых экспертиз.
Ранее тела двух детей обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы. Мать скончавшихся была доставлена в медицинское учреждение. По предварительной версии, она убила детей и пыталась покончить с собой.
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