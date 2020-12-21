Женщина в ходе конфликта убила сына на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мать в ходе бытового конфликта нанесла смертельные ранения собственному сыну на востоке Москвы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На теле мужчины обнаружили колото-резаные ранения в области груди и туловища.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) по городу, инцидент произошел в квартире одного из жилых домов по улице Краснобогатырская.

Предварительно установлено, что погибший вел асоциальный образ жизни. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее суд в Москве вынес приговор по делу 37-летней жительницы столицы города, признанной виновной в убийстве отца.