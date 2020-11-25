Суд приговорил москвичку к шести годам колонии за убийство отца

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу 37-летней жительницы столицы Ольги Бабушкиной, признанной виновной в убийстве отца. Женщину приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей прокуратуры столицы.
"Установлено, что 28 марта 2020 года Бабушкина, находясь в квартире в Анадырском проезде, в ходе конфликта со своим отцом на почве личных неприязненных отношений нанесла ему один удар ножом в область груди", – отметили в ведомстве.
В результате 65-летний мужчина скончался на месте. Известно, что отбывать наказание Бабушкина будет в исправительной колонии общего режима.
Ранее москвичку задержали за попытку организовать заказное убийство своего отца. По данным следствия, 47-летняя женщина решила убить отца на почве раздела недвижимости.
Кроме того, сообщалось, что 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина.
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