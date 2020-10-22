Мужчина в Москве сломал нож при попытке зарезать мать

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 52-летней женщины. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам собеседника информагентства, 24-летний молодой человек во вторник, 20 октября, напал на свою мать, проживавшую на Электродной улице столицы. Причиной якобы стали оскорбления со стороны женщины.

"Вооружившись бытовым ножом, он подошел к лежавшей на кровати матери и ударил ее в шею. Клинок сломался, а рукоятка выскочила из руки мужчины", – рассказали в полиции.

После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина. У матери молодого человека в больнице выявили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, лица и рук.

Несколько дней назад неизвестный мужчина напал с ножом на двух девушек в Бийске. Одна из них от полученных травм скончалась, другую успели госпитализировать в тяжелом состоянии.

