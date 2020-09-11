В Германии женщина согласилась выйти замуж за человека, который хотел ее убить

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Фото: depositphotos/Kuzmichtudio
Жительница немецкого города Бонн в зале суда согласилась выйти замуж за сожителя, который ранее хотел ее убить. Девушка в настоящий момент на восьмом месяце беременности, а отцом ребенка может быть обвиняемый, передает Bild.
Сообщается, что подозреваемым является 47-летний слесарь Андреас З. Мужчину обвиняют в покушении на убийство своей беременной сожительницы. Установлено, что слесарь напал на 35-летнюю Катарину Б. со штыком.
Выяснилось, до этого мужчина неоднократно бил, душил и таскал за волосы свою соседку. Однако теперь, когда женщина в статусе невесты, то она может не свидетельствовать против подсудимого.
В июле в Подмосковье ребенка госпитализировали после истязания сожителем матери. По подозрению в истязании своего малолетнего пасынка задержали 22-летнего молодого человека.
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