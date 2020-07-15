Суд рассмотрит дело мужчины, обвиняемого в истязании ребенка

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в истязании ребенка. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК.

Следствие установило, что в январе 2020 года мужчина 1981 года рождения, проживающий в квартире на юге Москвы с супругой и тремя ее малолетними детьми от предыдущего брака, причинил мальчику 2014 года рождения физические и психические страдания.

Мужчина систематически наносил побои, лишал пищи и питья, принуждал к выполнению физических упражнений с запредельными для малолетнего нагрузками, сопровождая все это оскорблениями, полагают в СК.

Фигурант не отрицал, что был груб с мальчиком, но в дальнейшем вину не признал и отказался от показаний. По словам мужчины, в целях воспитания один раз применил к ребенку физическую силу, что было зафиксировано на видео, распространенном в интернете.

Также установлено, что мать детей неоднократно сдавала их в один из социальных центров Кабардино-Балкарии. Действиям сотрудников органов системы профилактики будет дана правовая оценка.

Ранее суд арестовал Эмилбека Жунусова, который бил металлическим прутом несовершеннолетнего сына за отказ отжиматься. Инцидент также был снят на видео.