Суд рассмотрит дело мужчины, обвиняемого в истязании ребенка

16:04
Фото: depositphotos/AndreyPopov
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в истязании ребенка. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК.
Следствие установило, что в январе 2020 года мужчина 1981 года рождения, проживающий в квартире на юге Москвы с супругой и тремя ее малолетними детьми от предыдущего брака, причинил мальчику 2014 года рождения физические и психические страдания.
Мужчина систематически наносил побои, лишал пищи и питья, принуждал к выполнению физических упражнений с запредельными для малолетнего нагрузками, сопровождая все это оскорблениями, полагают в СК.
Фигурант не отрицал, что был груб с мальчиком, но в дальнейшем вину не признал и отказался от показаний. По словам мужчины, в целях воспитания один раз применил к ребенку физическую силу, что было зафиксировано на видео, распространенном в интернете.
Также установлено, что мать детей неоднократно сдавала их в один из социальных центров Кабардино-Балкарии. Действиям сотрудников органов системы профилактики будет дана правовая оценка.
Ранее суд арестовал Эмилбека Жунусова, который бил металлическим прутом несовершеннолетнего сына за отказ отжиматься. Инцидент также был снят на видео.
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