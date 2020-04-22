Мужчину, избившего сына за отказ отжиматься, арестовали

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Кунцевский суд Москвы постановил отправить под арест Эмилбека Жунусова, который бил металлическим прутом несовершеннолетнего сына за отказ отжиматься.

Дело мужчины рассматривали по пункту "г" части 2 статьи 116 ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего"), а также по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

"Постановлением суда в отношении Жунусова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 19 июня включительно", – рассказала Агентству "Москва" пресс-секретарь Кунцевского суда Марина Макушкина.

Дело возбудили в связи с появлением видеозаписи, на которой мужчина бьет металлическим прутом ребенка. В настоящий момент он находится в больнице.

Позже выяснилось, что таким образом он решил наказать ребенка за отказ отжиматься.

Ранее инцидент произошел по адресу: Зеленый проспект, дом 37. Шесть человек ворвались в дом к москвичу, избили его и отняли около 20 тысяч рублей и телефон. Кроме того, злоумышленники заставили потерпевшего перевести им на счет 14,5 тысячи рублей.