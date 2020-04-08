СК проверяет информацию об избиении историка в очереди в аптеке

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал доследственную проверку сообщений об избиении сотрудника РАН Владислава Назарова. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в некоторых СМИ появилась информация, что 81-летнего мужчину избили в очереди в одной из аптек столицы. Пострадавшего госпитализировали.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", – сказала Иванова.

Она добавила, что процессуальное решение примут после проверки.

Ранее стало известно, что СК проверяет данные о нападении на сотрудника скорой помощи в Москве. По предварительным данным, мужчина ударил фельдшера бригады, прибывшего по вызову к ребенку.

В прошлом году блогер обвинила косметолога в избиении в столичной клинике. На прием врач принесла препарат без фирменной упаковки, и девушка попросила показать ей документы. Косметолог в грубой форме потребовала от пациентки уйти.

