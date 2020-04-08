Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:43

СК проверяет информацию об избиении историка в очереди в аптеке

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет начал доследственную проверку сообщений об избиении сотрудника РАН Владислава Назарова. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в некоторых СМИ появилась информация, что 81-летнего мужчину избили в очереди в одной из аптек столицы. Пострадавшего госпитализировали.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", – сказала Иванова.

Она добавила, что процессуальное решение примут после проверки.

Ранее стало известно, что СК проверяет данные о нападении на сотрудника скорой помощи в Москве. По предварительным данным, мужчина ударил фельдшера бригады, прибывшего по вызову к ребенку.

В прошлом году блогер обвинила косметолога в избиении в столичной клинике. На прием врач принесла препарат без фирменной упаковки, и девушка попросила показать ей документы. Косметолог в грубой форме потребовала от пациентки уйти.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать