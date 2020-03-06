СК проверяет данные о нападении на сотрудника скорой помощи в Москве

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В Москве Следственный комитет инициировал проверку после информации о нападении на сотрудника скорой помощи. По предварительным данным, мужчина ударил фельдшера бригады, прибывшей по вызову к ребенку.

"По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организовано проведение доследственной проверки", – приводит Агентство "Москва" слова старшнго помощника ГСУ Следственного комитета по городу Юлии Ивановой.

В настоящее время следователи проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее жительницу Улан-Удэ заподозрили в избиении прибывших по вызову врачей скорой помощи. Свое поведение бурятка объяснила тем, что ей не понравилось, что фельдшер посмотрелась в зеркало на стене.