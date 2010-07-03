Мужчина до смерти избил охранника в переходе у ТЦ "Охотный ряд"

По подозрению в избиении до смерти охранника в подземном переходе рядом с торговым центром "Охотный ряд" задержан ранее судимый мужчина, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанным оказался 20-летний безработный уроженец Мордовии, ныне проживающий на востоке столицы. Прежде он привлекался к уголовной ответственности по статьям о неправомерном завладении автомобилем и краже.
Инцидент произошел вечером 20 июля в подземном переходе, который соединяет Манежную площадь, станцию метро "Охотный ряд" и одноименный торговый центр. Возникла ссора, в ходе которой подозреваемый не менее двух раз ударил 57-летнего охранника кулаком по голове, а также один раз ногой в голову. Мужчина скончался от полученных травм в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Ранее сообщалось, что в Якутии на улице Ломутской в городе Среднеколымск мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и нанес ранение полицейскому, прибывшим на место, где произошел семейный конфликт. Было установлено, что огонь открыл муж вызвавшей полицию женщины. Сразу после происшествия стрелок покончил с собой.
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