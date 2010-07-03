В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

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В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и нанес ранение полицейскому, прибывшим на место, где произошел семейный конфликт. Инцидент произошел на улице Ломутской в городе Среднеколымск, сообщает ТАСС.

Как только полицейская машина въехала во двор дома, по ней открыли огонь. Старший полицейский вневедомственной охраны Росгвардии скончался на месте, помощник оперативного дежурного отдела МВД по району, находившийся за рулем, получил ранения.

Было установлено, что огонь открыл муж заявительницы. Сразу после происшествия стрелок покончил с собой.