Убийство двух женщин пьяным жителем рассмотрит Мособлсуд

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Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о двойном убийстве в Коломенском городском округе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 60-летнего мужчины.

Следствие полагает, что обвиняемый проживал в одном доме с бывшей супругой и ее матерью в деревне Семибратское.

В январе 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры обвиняемый убил женщин ножом.

Ранее полицейские задержали на севере столицы безработную девушку, которая во время пьяной ссоры убила сожителя.