Женщина ударила ножом безработного на западе Москвы

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Женщина во время ссоры ударила ножом безработного в Очаково-Матвеевском районе столицы. Возбуждено уголовное дело

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу, инцидент произошел на улице Озерная, дом 31 корпус 3.

Отмечается, что 56-летний мужчина с колото-резанным ранением живота госпитализирован в реанимацию.

Сотрудники полиции задержали женщину, которая была изобличена в том, что нанесла ножевое ранение пострадавшему.

6 июня в столице задержали бездомного, который с промежутком в несколько часов ранил ножом двоих мужчин.