Бездомный ранил ножом двух мужчин в центре Москвы

В столице задержали бездомного, который с промежутком в несколько часов ранил двоих мужчин, сообщает Агентство "Москва".
Нападения произошли поздно вечером 4 июня. Сперва полицейские обнаружили в магазине на улице Солянка гражданина 1992 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота и резаной раной локтя. Потерпевший рассказал, что его в ходе конфликта ранил ножом неизвестный.
Через несколько часов в полицию поступила информация о происшествии на улице Покровка. Прибывшие туда оперативники обнаружили мужчину 1965 года рождения с проникающим ножевым ранением и ссадинами лба. Он пострадал при аналогичных обстоятельствах.
Правоохранители задержали злоумышленника на Покровке. Им оказался 27-летний приезжий из Миасса, не имеющий в Москве определенного места жительства. Против подозреваемого возбудили уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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