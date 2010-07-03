Неизвестный в Москве выстрелил в женщину и скрылся

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге столицы и скрылся., сообщает ТАСС.

Инцидент произошел накануне на Пролетарском проспекте. Пострадавшая женщина 1975 года рождения сумела дойти до своего дома на Кантемировской улице, откуда ее госпитализировали.

Врачи поставили ей диагноз "проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки". Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.