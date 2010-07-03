Таксист устроил драку со стрельбой в Одинцове

Фото: Снимок с видео vk.com/newtrehgorka

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о конфликте в Одинцовском городском округе Московской области, где водитель такси открыл стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"Водитель такси марки Hyundai выстрелил из предположительно травматического оружия. По имеющимся данным, никто не пострадал. Проводится проверка", – указали в полиции.

После стрельбы на место происшествия прибыла группа следователей. Очевидцы публикуют видео конфликта в социальных сетях. На кадрах видно, как на улице между несколькими мужчинами происходит потасовка. В какой-то момент один из участников конфликта открывает багажник автомобиля и достает оттуда оружие.



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