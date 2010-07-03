Полицейские задержали стрелявшего по подросткам мужчину

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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по подросткам на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

В сообщении говорится, что мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина начал стрелять по несовершеннолетним из травматического пистолета. Пуля задела одного из них по касательной возле виска, у второго ранено колено.

Ранее сообщалось, что пострадавших госпитализировали. Согласно информации некоторых СМИ, стрелявший мужчина был пьян.