Возбуждено дело после ранения подростков из пневматики

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Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после появления информации о стрельбе по подросткам, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина начал стрелять по несовершеннолетним из травматического пистолета. Пуля задела одного из них по касательной возле виска, у второго ранено колено.

По поручению и.о. руководителя ГСУ СК РФ по столице Андрея Стрижова, дело могут передать из полиции следственным органам города. Следователи планируют установить обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что пострадавших госпитализировали. Согласно информации некоторых СМИ, стрелявший мужчина был пьян.