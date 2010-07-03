Двоих подростков ранили при стрельбе на северо-западе Москвы

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Двоих несовершеннолетних ранили на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел на улице Расплетина. Предположительно, стрельба велась из пневматического оружия. Пострадавших госпитализировали.

По информации некоторых СМИ, стрелявший мужчина был пьян. Он стрелял из квартиры по детям, играющим на площадке, из-за их громкого шума.