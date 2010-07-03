Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве спецназовца

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Красногорский городской суд Московской области арестовал до 2 августа Сурена Маркосяна, подозреваемого по делу о драке у кафе в Путилкове, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. По его мнению, подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда или оказать давление на свидетелей.

На Маркосяна заведено дело по статье "Хулиганство". Свою вину он не признал. "Я не признаю вину, я там не участвовал, никого не знаю и потому не могу оказать ни на кого давления", – заявил он.

Мужчина также сообщил суду, что женат и "со дня на день" ждет рождения двоих детей. Адвокат просила поместить Маркосяна под домашний арест.

Ранее суд арестовал до 2 августа Нарека Степаняна – бармена из заведения, которое находится рядом с местом убийства Белянкина, и Сергея Ходжаяна.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла драка. Пытавшийся разнять дерущихся Белянкин был убит в результате ножевого ранения в область сердца.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление ведомства.

Белянкин родился в Москве, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время ВОВ. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.