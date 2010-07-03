"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки в Путилкове

Фото: телеграм-канал Mash

Пострадавший, за которого в ходе драки заступился бывший спецназовец Никита Белянкин, рассказал подробности трагедии в Путилкове.

"Сидели с другом выпивали в баре, ни с кем не ссорились. Нас вывели по разным углам, начали избивать. Меня пырнули ножом, я стал истекать кровью, начали избивать друга. На защиту друга как раз и встал Никита. Человек не прошел мимо. Пытался заступиться. Может быть, спас мне жизнь. Он негодяев спугнул, которые потом разбежались", – заявил Александр Сергеев, который находится в больнице.

Молодой человек сообщил телеграм-каналу Mash, что критически важных органов хулиганы в ходе драки ему не повредили, поэтому он выразил надежду, что его скоро выпишут.

По данным СК, в ночь с 1 на 2 июня на улице Новотушинской в Путилкове у одного из кафе произошла драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте. Еще двое пострадали.

Подробности инцидента рассказал друг убитого Иван Богданов. Молодой человек рассказал, что 15 человек, находящихся в нетрезвом виде, избивали прохожего. 24-летний Белянкин вступился за незнакомца, и участники конфликта толпой набросились на спецназовца. Он, быстро среагировав, достал пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Это агрессивную толпу не остановило, они повалили его и нанесли колотые раны в область сердца. Через несколько минут Белянкин скончался.

Погибший являлся военнослужащим. Он служил в спецназе ГРУ разведчиком, принимал участие в спецоперации против террористов в Сирии – участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Уволился из Минобороны он 10 месяцев назад, когда закончился его контракт.

Мужчина, которого защищал Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в области печени. Злоумышленники скрылись с места преступления, сейчас ведется их розыск. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту ранения молодого человека, за которого вступился потерпевший, по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Следователи установили участников драки. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что появилась информация о лицах, принимавших участие в драке. Полицейские провели обыски, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.