СК возбудил дело об убийстве спецназовца в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, тело 35-летнего мужчины было обнаружено у жилого дома в поселке Путилково. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным источника в правоохранительных органах, погибший увидел на улице драку, в которой участвовали более 10 человек, и попытался разнять их. Один из участников драки ударил его ножом.

Ранее сообщалось, что погибший был военнослужащим одного из спецподразделений министерства обороны.

В ночь на воскресенье на улице Новотушинская у одного из кафе произошла драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте происшествия. Еще двое других получили телесные повреждения.