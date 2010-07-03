СК возбудил дело об убийстве спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, тело 35-летнего мужчины было обнаружено у жилого дома в поселке Путилково. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По данным источника в правоохранительных органах, погибший увидел на улице драку, в которой участвовали более 10 человек, и попытался разнять их. Один из участников драки ударил его ножом.
Ранее сообщалось, что погибший был военнослужащим одного из спецподразделений министерства обороны.
В ночь на воскресенье на улице Новотушинская у одного из кафе произошла драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте происшествия. Еще двое других получили телесные повреждения.
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