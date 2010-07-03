Военнослужащего убили ножом в драке под Красногорском

Молодой человек убит в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска. Погибший являлся военнослужащим одного из спецподразделений министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
"В ночь на воскресенье на улице Новотушинская у одного из кафе произошла драка. В ее ходе один из участников, 24-летний мужчина, получил ножевое ранение и скончался на месте происшествия, двое других получили телесные повреждения", – сообщила полиция.
По данным источника в правоохранительных органах, погибший увидел, что более 10 человек дерутся, и попытался разнять их. Один из участников драки ударил его ножом. СК по Московской области проводит доследственную проверку, ведется поиск злоумышленников.
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