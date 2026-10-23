Фон дер Ляйен ушла с заседания ЕП из-за упреков в финансировании Украины

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прервала участие в заседании Европейского парламента после жестких упреков со стороны депутата от Словакии Милана Угрика, сообщает News.ru.

Угрик опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись выступления. По словам политика, фон дер Ляйен намерена изъять у работающих жителей стран Евросоюза крупные суммы, чтобы и дальше оплачивать боевые действия на Украине.

"Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с (президентом Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 миллиардов евро", – заявил депутат.

Он также призвал главу Еврокомиссии "очнуться и посмотреть на реальность", "начать прислушиваться к людям" и "перестать финансировать бессмыслицу". После этих слов фон дер Ляйен, по утверждению Угрика, покинула зал.

Ранее в СМИ появилась информация: в столицах европейских стран растет недовольство главой Еврокомиссии. Ее обвиняют в превышении полномочий, речь идет о внешней политике Евросоюза. Италия, в частности, требует, чтобы решения по внешней политике ЕС жестко закреплялись за национальными правительствами. Это происходит перед реорганизацией Европейской службы внешних действий.

