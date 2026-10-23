23 октября, 13:20Политика
Фон дер Ляйен ушла с заседания ЕП из-за упреков в финансировании Украины
Фото: ТАСС/ЕРА/RONALD WITTEK
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прервала участие в заседании Европейского парламента после жестких упреков со стороны депутата от Словакии Милана Угрика, сообщает News.ru.
Угрик опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись выступления. По словам политика, фон дер Ляйен намерена изъять у работающих жителей стран Евросоюза крупные суммы, чтобы и дальше оплачивать боевые действия на Украине.
"Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с (президентом Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 миллиардов евро", – заявил депутат.
Он также призвал главу Еврокомиссии "очнуться и посмотреть на реальность", "начать прислушиваться к людям" и "перестать финансировать бессмыслицу". После этих слов фон дер Ляйен, по утверждению Угрика, покинула зал.
Ранее в СМИ появилась информация: в столицах европейских стран растет недовольство главой Еврокомиссии. Ее обвиняют в превышении полномочий, речь идет о внешней политике Евросоюза. Италия, в частности, требует, чтобы решения по внешней политике ЕС жестко закреплялись за национальными правительствами. Это происходит перед реорганизацией Европейской службы внешних действий.