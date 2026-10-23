Песков призвал не называть встречу лидеров РФ, США и КНР "новой Ялтой"

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Вероятную встречу Владимира Путина, американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина нельзя называть "новой Ялтой", хоть она и очень важна. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча лидеров РФ, США и КНР чрезвычайно важна, однако этот формат нельзя сравнивать с "Большой тройкой", решавшей вопросы мироустройства в годы Второй мировой войны. Поэтому проведение параллелей с Ялтинской конференцией 1945 года представитель Кремля считает некорректным.

"Давайте не будем забывать, что все-таки наше видение мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство", – сказал Песков в ответ на вопрос о параллелях, которые проводят между возможной встречей лидеров на саммите АТЭС и "Большой тройкой" времен Второй мировой войны.

Ранее Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и председателем КНР в рамках саммита АТЭС, который пройдет в Китае в ноябре. В МИД РФ указывали, что Москва нацелена на то, чтобы встреча состоялась. РФ намерена добиваться включения в повестку целого набора вопросов.

В частности, США на трехсторонней встрече с Россией и Китаем могут обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения. Кроме того, стороны могут затронуть и вопрос урегулирования украинского конфликта.

По данным СМИ, американский лидер хотел бы заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине в середине декабря на саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами. Журналисты указывали, что Трамп считает декабрьскую встречу "идеальным временем" для заключения мирной сделки.

