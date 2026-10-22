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22 октября, 08:35

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Трамп: на переговорах РФ, США и КНР обсудят вопросы урегулирования на Украине

На переговорах РФ, США и КНР обсудят вопросы урегулирования на Украине – Трамп

Фото: whitehouse.gov

На возможных переговорах России, США и Китая обсудят вопрос урегулирования украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на базе американских ВВС Эндрюс под Вашингтоном.

При этом, по словам главы Белого дома, украинская тема будет не единственной. В частности, на переговорах поднимут вопрос денуклеаризации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США на трехсторонней встрече с Россией и Китаем хотят обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения. Пекин при этом не намерен обсуждать данные темы, а Москва, в свою очередь, готова и к тому, и к другому.

Представитель Кремля добавил, что есть и другие вопросы. Тем не менее, в настоящий момент определенной повестки дня не сформировано.

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