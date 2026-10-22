Три жителя Запорожской области получили до 19 лет колонии за попытку диверсии

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Запорожский областной суд приговорил троих жителей региона к лишению свободы на сроки от 17 до 19 лет за участие в диверсионном сообществе и попытку подрыва газораспределительной станции в Бердянске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.

По данным ведомства, граждане России 1969, 1990 и 1965 годов рождения в 2022 году вступили в диверсионное сообщество, созданное и курируемое с территории Украины.

Суд назначил одному обвиняемому 17 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей, двое получили по 19 лет колонии и штрафы по 600 тысяч рублей.

Ранее приговор вынесли 19-летней жительнице Стерлитамака, виновной по статьям о приготовлении к преступлению и о теракте. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима. По данным следствия, девушка готовила взрыв на производственной площадке местного предприятия.