Вербовку задержанного жителя Севастополя начала староста с онлайн-курса

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Житель Севастополя, задержанный за государственную измену, рассказал, что вербовка началась с его знакомства со старостой группы на образовательных онлайн-курсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По словам мужчины, в 2021 году он записался на онлайн-курсы, чтобы освоить новую специальность и позже устроиться в компанию. Со старостой курсов он поддерживал тесное общение и как-то поделился проблемами с украинским банком.

"Уже после того, как мы окончили эти курсы, я окончил, она со мной связалась и сказала, не против ли я, чтобы со мной пообщался человек, который влиятельный и может помочь", – рассказал задержанный.

Позднее этот "влиятельный человек" связался с ним в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В разговорах он выяснял обстановку в Севастополе и то, как жители города относятся к СВО. Затем собеседник перешел к конкретному заданию.

"Сходить и посмотреть на северной стороне корабли, которые расположены. Если что, сфотографировать их. Я сфотографировал, отправил, и пришлось ему сделать скрины карт, где это расположено, с координатами", – добавил мужчина.

По данным ФСБ, задержанный передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о Черноморском флоте. В дальнейшем эти сведения могли быть использованы противником против безопасности РФ.

Мужчина по своей инициативе вышел на связь с представителем украинской спецслужбы. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигурант арестован.