Рябков признал, что поиски решения украинского конфликта даются нелегко

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Поиск путей урегулирования конфликта вокруг Украины идет тяжело, однако любое решение обязано устранять базовые проблемы, из-за которых начало СВО стало неотвратимым. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на Нижегородском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, сейчас в центре внимания в отношениях с США находится все, что связано с урегулированием кризиса на Украине и вокруг нее. При этом он подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от установки, согласно которой итоговое решение – политическое или военное, если политико-дипломатические методы не сработают, – должно обеспечивать надежное преодоление этих базовых проблем.

В то же время Россия ведет диалог с США с учетом того, что любое решение по Украине должно учитывать ситуацию на поле боя, уточнил Рябков.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что разрешение конфликта на Украине ближе, чем когда-либо. По его мнению, стороны приближаются к урегулированию.

Вопрос украинского конфликта также обсудят на возможных переговорах России, США и Китая, добавил глава Белого дома.