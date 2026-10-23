В Москве хирурги пришили мужчине пальцы, оторванные тросом крана

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Врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени А. К. Ерамишанцева восстановили кисть 25-летнему мужчине, получившему тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы в МАХ.

Во время работы трос крана полностью оторвал пострадавшему указательный и средний пальцы, а безымянный палец и мизинец сломал. Операция по реплантации длилась 9,5 часа.

При подобных травмах вероятность приживления пальцев невелика, однако хирургам удалось вернуть пальцы на место и восстановить кровоток, необходимый для их приживления. Также врачи восстановили и сломанные пальцы.

"Отрывной механизм травматической ампутации – один из самых сложных, и процент неудач очень высок. Однако нам удалось до конца побороться и сохранить все пальцы", – заявил руководитель центра Георгий Назарян.

После вмешательства пациенту провели еще несколько операций для восстановления функций кисти. Сейчас мужчина проходит реабилитацию и уже может держать ручку и самостоятельно пользоваться столовыми приборами.

Ранее в Пушкинской больнице хирурги восстановили палец женщине, которая случайно отсекла его электрическим секатором во время обрезки малины. Несмотря на критическое состояние тканей, врачи провели экстренную микрохирургическую операцию, соединив кости и сухожилия, а также восстановив сосуды и нервные волокна.

Через шесть дней ткани прижились, а подвижность и чувствительность постепенно начали возвращаться. Сейчас пациентка проходит реабилитацию.