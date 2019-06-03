Друзья погибшего в Подмосковье спецназовца рассказали подробности его убийства

Фото: телеграм-канал Life

Друг бывшего спецназовца Никиты Белянкина, погибшего в ходе драки в подмосковной деревне Путилково близ Красногорска, рассказал подробности его убийства. Молодой человек по имени Иван Богданов поделился историей в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, гуляя со своей девушкой около 23:30, Белянкин стал свидетелем конфликта – 15 человек, находящихся в нетрезвом виде, избивали прохожего. 35-летний Белянкин вступился за незнакомца, и участники конфликта начали приставать к нему. Когда они толпой набросились на спецназовца, он, быстро среагировав, достал пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух.

Это агрессивную толпу не остановило, и они начали избивать его. Опасаясь за жизнь своей девушки и себя, Никита расстрелял по толпе два пистолетных магазина, после чего они его повалили и нанесли колотые раны в область сердца. Через несколько минут Белянкин ушел из жизни.

Мужчина, которого защищал Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в области печени. Злоумышленники скрылись с места преступления, сейчас ведется их розыск. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Богданов рассказал, что его друг ранее служил в спецназе ГРУ разведчиком, принимал участие в спецоперации против террористов в Сирии – участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Пройти две войны, выжить и принять свой последний смертный бой в неспокойной Москве... Он никогда не мог пройти мимо несправедливости и когда обижают слабого. Был уверенным и ответственным юношей", – написал Богдагнов о погибшем друге.

В свою очередь, еще один друг погибшего – Иван Шуханов рассказал, что Белянкин уволился из Минобороны 10 месяцев назад, когда закончился его контракт. По его словам, молодой человек думал пойти работать в МЧС или устроиться служить в ОМОН – окончательного решения принять не успел. В последнее время он помогал отцу с бизнесом, уточнил он.

Также Шуханов предположил, что к убийству бывшего спецназовца может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара. "Либо владелец, либо работник. Он там постоянно находится и люди его опознали", – цитирует его РЕН ТВ.

Накануне стало известно, что в ночь с 1 по 2 июня молодого человека убили в ходе драки в подмосковной деревне Путилково. Погибший являлся военнослужащим одного из спецподразделений министерства обороны.

Конфликт произошел на улице Новотушинская у одного из кафе. Ведется поиск злоумышленников.