Стали известны подробности убийства спецназовца в Подмосковье

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Друг Никиты Белянкина, убитого толпой в Подмосковье, Иван Шуханов рассказал о погибшем и о том, что случилось в ночь на воскресенье в Путилкове.

"Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ, в ходе службы воевал в Сирии. Но 10 месяцев назад его контракт с Минобороны закончился. Он думал пойти работать в МЧС или устроиться служить в ОМОН. Окончательного решения не принял, помогал отцу с бизнесом", – цитирует Шуханова ТАСС.

По словам Шуханова, Белянкин увидел, как толпа выходцев из южных регионов избивает двоих молодых людей, и решил заступиться, но был убит. Один из тех, кому он пытался помочь, также был ранен ножом. Пострадавший в больнице.

Ранее сообщалось, в ночь на воскресенье на улице Новотушинская у одного из кафе произошла драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте. Еще двое других получили телесные повреждения.

СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело.