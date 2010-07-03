СК установил участников драки, где убит военнослужащий

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Следователи установили участников драки в Красногорском районе Подмосковья, где убит военнослужащий Никита Белянкин, сообщает ТАСС. При этом задержанных пока нет.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что появилась информация о лицах, принимавших участие в драке. Полицейские провели обыски, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

Ранее сотрудники правоохранительных органов установили личность одного из подозреваемых в убийстве.

По данным СК, в ночь с 1 на 2 июня на улице Новотушинская в Путилкове у одного из кафе произошла драка, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте.

Подробности инцидента рассказал друг убитого Иван Богданов. Молодой человек рассказал, что 15 человек, находящихся в нетрезвом виде, избивали прохожего. 24-летний Белянкин вступился за незнакомца, и участники конфликта толпой набросились на спецназовца. Он, быстро среагировав, достал пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Это агрессивную толпу не остановило, они повалили его и нанесли колотые раны в область сердца. Через несколько минут Белянкин скончался.

Погибший являлся военнослужащим. Он служил в спецназе ГРУ разведчиком, принимал участие в спецоперации против террористов в Сирии – участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Уволился из Минобороны он 10 месяцев назад, когда закончился его контракт.

Мужчина, которого защищал Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в области печени. Злоумышленники скрылись с места преступления, сейчас ведется их розыск. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту ранения молодого человека, за которого вступился потерпевший, по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На месте инцидента нашли пистолет Streamer 2014. Он принадлежал Белянкину. Уже установлено, что он имел разрешение на ношение оружия.