Десятки клиентов криптобиржи Beribit штурмуют офис компании в башне "Федерация"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Десятки клиентов криптобиржи Beribit штурмуют офис компании, который находится в башне "Федерация" в "Москва-Сити". Об этом очевидцы рассказали Москве 24.

Около 40–50 человек находятся на 52 этаже башни, требуя возврата своих денег. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

Beribit заморозила активы вкладчиков несколько дней назад. Когда клиенты компании пришли в ее офис, они обнаружили, что руководства криптобиржи нет на месте, а немногие оставшиеся сотрудники попытались скрыться через задний вход. Некоторые из пострадавших клиентов компании находятся в офисе с самого утра.

В конце марта силовые структуры провели обыски в офисе криптобиржи Beribit. Правоохранители изъяли технику и оборудование.

В самой компании заверили своих клиентов и партнеров в сохранности и безопасности их средств и данных. В ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против платформы, добавили в Beribit.

Криптобиржа также опровергла сообщения о том, что обыски имеют отношение к теракту в "Крокус Сити Холле".