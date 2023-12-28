В Binance призвали пользователей из РФ следить за официальными заявлениями биржи

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Российские пользователи криптобиржи Binance при принятии решений должны руководствоваться официальными анонсами площадки и не совершать поспешных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление биржи.

Ранее СМИ со ссылкой на техподдержку площадки заявили, что российские пользователи должны вывести все средства с биржи до 29 декабря. После этого Binance якобы начнет закрывать все действующие позиции.

"На данный момент пользователям Binance, которые не получили сообщение, не нужно предпринимать никаких действий", – говорится в сообщении биржи.

В сентябре текущего года площадка заявила о намерении прекратить работу в России. Однако пока все активы российской аудитории находятся в безопасности и полностью защищены.



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