Биржа Binance заявила о прекращении поддержки рублевых операций с 31 января 2024 года

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Криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года, сообщается на сайте интернет-площадки по продаже криптовалют.

Отмечается, что биржа прекратит поддержку на собственном сервисе P2P, а также не будет ставить рубль в торговые пары. Однако рублевые операции будут по-прежнему доступны при помощи платформы CommEX. Возможность перевести свои активы в российской валюте также оставят.



"Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 00:00 (по всемирному координированному времени), конвертировать российские рубли в криптовалюту <...> или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance", – заявила пресс-служба.

С 26 августа 2023 года криптобиржа запретила россиянам проводить любые валютные операции, кроме рублевых.

27 сентября Binance объявила о полном уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX. Продолжение работы в стране идет вразрез со "стратегией Binance по соблюдению требований", подчеркивали в пресс-службе.

С 15 ноября биржа прекратила поддержку рублевых депозитов.

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